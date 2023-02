95 procent van Oekraïners rekent op overwinning in oorlog

Een grote meerderheid van 95 procent van de Oekraïners zegt vol vertrouwen te zijn dat hun land de oorlog van Rusland zal winnen. Een Oekraïens onderzoeksbureau peilde bijna een jaar na de Russische invasie de stemming onder de bevolking en concludeert dat het geloof in de overwinning het afgelopen jaar alleen maar is gegroeid. In januari 2022, nog voor de inval, dacht 56 procent van de ondervraagden dat Oekraïne een oorlog tegen Rusland zou winnen. Volgens de peiling is in dezelfde periode ook het vertrouwen in president Volodimir Zelenski enorm gestegen, van 36 naar 90 procent. Bovendien is de steun voor toetreding tot de NAVO gestegen van 62 naar 86 procent. Zelenski hamert sinds de invasie op de noodzaak van een lidmaatschap van die westerse alliantie, maar voor Moskou was dat vooruitzicht juist een van de belangrijkste redenen om de invasie te beginnen. De twee buurlanden staan steeds verder van elkaar af en dat komt ook in het onderzoek naar voren. Meer dan de helft van de Oekraïners denkt dat het "onmogelijk" is om de vriendschappelijke banden met Rusland nog te herstellen. De enquête is ingevuld door 1600 willekeurige Oekraïners, maar kon niet worden afgenomen in de gebieden die worden bezet door de Russen.