Biden: geen teken dat Rusland gebruik kernwapens overweegt

De Amerikaanse president Joe Biden uitte woensdag opnieuw kritiek op het bevriezen van het nucleaire ontwapeningsverdrag New START door Rusland, maar hij benadrukte dat er geen aanwijzing was dat Moskou dichterbij het daadwerkelijk gebruik van een kernwapen kwam.

"Het is een grote vergissing om dat te doen, niet erg verantwoordelijk", vertelde Biden aan ABC News in Polen. "Maar ik lees daar niet in dat hij erover denkt om kernwapens of iets dergelijks te gebruiken." Biden merkte verder op dat hij 'geen bewijs' had gezien van enige verandering in het standpunt van Moskou over het gebruik van kernwapens.

Het New START-verdrag beperkt het aantal kernwapens dat de twee grootmachten bezitten. Poetins aankondiging werd internationaal veroordeeld, hoewel de Russische minister van Buitenlandse Zaken later zei dat Moskou op een 'verantwoorde' manier zou blijven voldoen aan de beperkingen van het verdrag tot het in februari 2026 afloopt.

Biden vertelde ABC News dat hij "er zeker van was dat we er wel uit zouden komen", zonder verder uit te weiden.