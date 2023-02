VS leggen Rusland nieuwe sancties op en vergroten steun Oekraïne

De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks ingrijpende sancties tegen Rusland bekendgemaakt. De economische maatregelen raken onder andere het bankwezen, de mijnbouw en de wapenindustrie. Tegelijk maken de VS bekend nog eens bijna 1,9 miljard euro aan militaire hulp voor Oekraïne beschikbaar te stellen, net als een miljoenenpakket om de Oekraïense energie-infrastructuur te versterken.

De sancties tegen Rusland richten zich op meer dan tweehonderd individuen, bedrijven en organisaties die de inval steunen, ook uit andere landen. De VS gaan ook strenger optreden tegen personen of bedrijven die onder de sancties uit proberen te komen. De Amerikaanse importtarieven op meer dan honderd soorten metaal, mineralen en chemicaliën uit Rusland worden verhoogd.

De regering van president Joe Biden benadrukt precies een jaar na de Russische inval nogmaals dat de westerse toewijding om Oekraïne te helpen het afgelopen jaar alleen maar is gegroeid. In het nieuwe steunpakket voor Oekraïne zeggen de VS onder andere extra drones en munitie toe. Ook een derde lading apparatuur om het elektriciteitsnet te verstevigen moet Oekraïne begin maart bereiken. Rusland voerde de afgelopen maanden geregeld aanvallen uit die gericht waren op het Oekraïense stroomnetwerk.