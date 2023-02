Aanvaring tussen coalitiepartijen over stikstofdoel 2030

De aanvoerders van de Eerste Kamerlijsten van coalitiepartijen VVD, D66 en CDA zijn tijdens een televisiedebat van WNL gebotst over het stikstofbeleid. Op een stemming over het belang van het stikstofdoel voor 2030 stemden ze alle drie verschillend. De stelling "Stikstofdoel 2030 negeren is stilstand creëren" kwam van D66'er Paul van Meenen. Hij zei dat een "blokkeerbus" van "uiterst rechts" (namelijk: BBB, Forum voor Democratie, PVV en JA21) stikstofbeleid straks in de Eerste Kamer kan tegenhouden, en waarschuwde daarvoor. CDA'er Theo Bovens stemde tegen de stelling, met de toelichting dat voor zijn partij het jaartal niet heilig is maar het doel wel. VVD'er Edith Schippers weigerde te stemmen omdat de stelling polariserend zou zijn. Asielzoekers De opstelling van de drie regeringspartijen leidde tot rumoer onder de aanwezige oppositie, PVV, GroenLinks en JA21. Volgens PVV'er Marjolein Faber durft de VVD niet te zeggen dat de stikstofdoelen dienen om boeren te verjagen en asielzoekers te huisvesten. Annabel Nanninga (JA21) zei de discussie tussen de coalitiepartijen "met popcorn en cola" aan te kijken. "U komt er niet uit", zei Paul Rosenmöller van GroenLinks tegen VVD, D66 en CDA.