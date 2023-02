Man die zijn dochter niet kon loslaten pakt zijn leven weer op

Hij werd het gezicht de aardbeving: Mesut Hancer, met zijn oranje jas tussen de puinhopen. Hand in hand met zijn overleden dochter Irmak.

Het Franse persbureau AFP zocht Hancer drie weken later op en vond hem in hoofdstad Ankara. Daar probeert de familie een nieuw leven op te bouwen. Ze kregen onderdak bij een zakenman, die geroerd was door dé foto. Hancer, die bakker was, kreeg een baan als administratief medewerker bij de tv-zender van de zakenman.

Hancer vertelt hoe hijzelf tijdens de beving van 04.17 uur 's ochtends aan het werk was in zijn bakkerij. Snel belde hij naar huis, waar zijn vrouw hem geruststelde: hun huis van één verdieping stond nog overeind. Zij en drie van hun kinderen waren ongedeerd. Alleen konden ze Irmak niet bereiken, die sliep die nacht met nichtjes en neefjes bij hun oma. Het acht verdiepingen tellende gebouw waar oma woonden was helemaal verwoest. In het midden van de ruïne vond hij zijn dochter, liggend op een matras en verpletterd door brokstukken. “Ik kon haar hand niet loslaten. Ze sliep als een engel in haar bed.”