Weeronline: begin van meteorologische lente wordt ‘wat winters’

De meteorologische lente begint woensdag zonnig. Maar echt lenteweer laat nog even op zich wachten. Volgens Weeronline wordt het na woensdag "zelfs weer wat winters".

Hoewel het woensdagochtend in bijna heel het land vriest, belooft de rest van de dag volgens Weeronline een zonnige en heldere start van de lente te worden. In de loop van de middag wordt het tussen de 3 en 5 graden. Maar vanaf donderdag neemt de bewolking alweer toe. In de loop van het weekend koelt het af, met een maximumtemperatuur rond de 6 graden en minimumtemperatuur rond het vriespunt. Volgens Weeronline zijn maxima tussen de 8 en 9 graden en minima rond de 2 graden gebruikelijk voor begin maart. Het kan komende dagen ook sneeuwen en hagelen. Het landschap kan daardoor op sommige plekken even wit kleuren.