De 10 mooiste stranden van de wereld volgens Tripadvisor

Op basis van beoordelingen van reizigers stelt Tripadvisor jaarlijks de lijst samen van mooiste stranden, met de beste voorzieningen. De meeste van die mooit plekken zijn buiten Europa. Europa heeft drie stranden in de top 10 van 2023: het strand van Reynisfjara in Vik, IJsland, op nr. 4, Praia da Falésia in Olhos de Agua, Portugal, op nr. 6 en Spiaggia dei Conigli in Italië op nr. 8. Slechts één van de drie verscheen ook in de top 10 van 2022 - Spiaggia dei Conigli op Mapmpadusa was nr. 10 in 2022.

Baia do Sancho

Fernando de Noronha, Brazil Eagle Beach

Palm - Eagle Beach, Aruba Cable Beach

Broome, Australia Reynisfjara Beach

Vik, Iceland Grace Bay Beach

Grace Bay, Providenciales Praia da Falesia

Olhos de Agua, Portugal Radhanagar Beach

Havelock Island, Andaman and Nicobar Islands Spiaggia dei Conigli

Lampedusa, Islands of Sicily Varadero Beach

Varadero, Cuba Ka'anapali Beach

Lahaina, Hawaii