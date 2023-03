Griekse politie doorzoekt treinstation na dodelijke crash

De Griekse politie heeft het treinstation van de stad Larissa doorzocht in het onderzoek naar de dodelijke treinbotsing van dinsdag. Volgens een woordvoerder zijn alle documenten meegenomen die van pas kunnen komen bij het onderzoek. Bij de treinramp kwamen zeker 57 mensen om het leven. Een vrachttrein en een passagierstrein botsten in de buurt van Larissa frontaal op elkaar. Een stationschef die de taak had de treinen naar de juiste sporen te leiden, heeft volgens de Griekse regering toegegeven schuldig te zijn aan nalatigheid. Het lopende onderzoek is volgens justitie gericht op het voorbereiden van een mogelijke strafprocedure tegen leden van het management van het betrokken treinbedrijf Hellenic Train. Na het ongeluk heerst niet alleen verdriet, maar ook woede. Donderdag was er een protest bij het hoofdkantoor van Hellenic Train in de Griekse hoofdstad Athene. Het treinverkeer lag bovendien plat door een staking van de Griekse treinmedewerkers. Zij protesteerden zo tegen het wanbeleid dat volgens hen heeft bijgedragen aan de fatale botsing. Er zijn meer protesten aangekondigd. Vrijdagavond worden naar verwachting op verschillende plekken in Griekenland 'stille demonstraties' gehouden.