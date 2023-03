Gruwelijk filmpje uit Bachmoet toont hoe heftig de strijd echt is

In Bachmoet vindt de zwaarste strijd tot nu toe plaats tussen de Russen en Oekraïners. Er vallen tot driehonderd doden per dag tijdens de hevige gevechten in de woonwijken van de stad. Een Oekraïense strijder toont hoe dat er aan toegaat.

Hij filmde een gevecht waarbij de Russen zich ophielden in een gebouw tegenover de plek waar de Oekraïners zich schuilhielden. Wat volgt is een strijd op amper 15 meter afstand van elkaar.

De beelden zijn van iemand die zich op YouTube ‘Vitaliy MotoLife’ noemt en wel meer berichten levert van het front. “In het kort: Bachmoet is van Oekraïne. Alles is onder controle, dus maak jullie geen zorgen. Ik ga er nu niet te veel over uitweiden. Dat zal ik later doen, als ik wat beter nieuws kan brengen”, zegt hij onder meer.

Even later klinkt het: “Als ze ons zo onder vuur nemen, wil dat waarschijnlijk zeggen dat we een van hen dodelijk geraakt hebben. Voor een gewonde komen ze niet zo in actie.”

“Zo gaan de gevechten eraan toe”, vervolgt Vitaliy MotoLife. “We delen uit, maar we krijgen ook zelf slaag. Dat is oorlog.”