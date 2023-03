Van der Plas (BBB) niet naar boerenprotest wegens dreiging

BBB-leider Caroline van der Plas gaat zaterdag niet naar het boerenprotest in Den Haag, omdat ze zich niet veilig genoeg voelt. "Ik heb besloten niet te gaan", zegt Van der Plas met een diepe zucht bij het praatprogramma Vandaag Inside. Ze had al eerder te maken met bedreigingen en "de laatste week is het weer onrustig". Boerenactieclubs demonstreren dit weekeinde tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Enkele politici zullen aanwezig zijn bij het protest en zullen de actievoerders ook toespreken. Van der Plas had dat ook graag gedaan. Maar "er zijn een aantal dingen gebeurd, waardoor ik mij op dit moment niet veilig genoeg voel om in zo'n massale publieksbijeenkomst op een podium te gaan staan". Van der Plas verwijst naar de onrust in de samenleving die onder anderen voor haar tot onveilige situaties leidt. Er zijn mensen die ervan "overtuigd zijn dat ik het kwaad ben", aldus de politica. Ze zou eventueel een beroep kunnen doen op beveiliging, maar "het feit alleen al dat dat dan nodig zou zijn, is voor mij een heel onveilig en onprettig gevoel". Steeds meer politici spreken zich uit tegen het onveilige klimaat voor mensen die zich in het publieke debat mengen. Vorig jaar stapte een recordaantal politici naar de politie vanwege bedreigingen. Afgelopen zomer moesten de stikstofspecialisten van VVD en D66 besluiten niet naar een groot boerenprotest in Stroe te gaan omdat hun veiligheid niet gegarandeerd kon worden volgens veiligheidscoördinator NCTV.