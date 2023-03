Wagner-groep claimt volledige controle over oostzijde Bachmoet

De leider en oprichter van de Russische private huurlingenmacht Wagner Groep, Jevgeni Prigozjin, zegt het oostelijke deel van de Oost-Oekraïense stad Bachmoet volledig onder controle te hebben. "Alles ten oosten van de rivier de Bachmoetka staat volledig onder controle van Wagner", zei Prigozjin in een op Telegram ingesproken boodschap.

Dinsdag waarschuwde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in een interview met CNN nog dat als Rusland erin slaagt Bachmoet te veroveren, de troepen van Moskou "vrije baan" hebben om belangrijke steden in het oosten van Oekraïne in te nemen. "Ze zouden naar Kramatorsk kunnen gaan, ze zouden naar Slovjansk kunnen gaan."

Het Russische leger probeert al maandenlang met hulp van de Wagner Groep Bachmoet in te nemen. Moskou beschouwt de stad als een belangrijk knooppunt in de Oekraïense verdedigingslinie. Of Wagner daadwerkelijk het oostelijk deel van Bachmoet heeft veroverd is nog niet door andere partijen bevestigd. Prigozjin heeft al eerder voorbarig succes geclaimd.

De strategische waarde van Bachmoet wordt door verschillende experts betwijfeld. Maar de stad heeft een grote symbolische betekenis gekregen door de zware verliezen die beide partijen er hebben geleden. De slag om Bachmoet is de langste en dodelijkste strijd sinds het begin van de Russische invasie in februari vorig jaar. De grotendeels verwoeste stad telde voor de invasie ongeveer 70.000 inwoners. Dat zouden er nu nog maar 4000 zijn.