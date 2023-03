Brusselse politie alert vanwege dreiging aanslag in metro

De Belgische politie- en veiligheidsdiensten zijn extra waakzaam na een dreiging door onbekenden met een aanslag in de Brusselse metro, bevestigt de federale politie na meldingen in verscheidene media. Het metronetwerk is gedurende de nacht daarom volledig uitgekamd. Daarbij is niets verdachts aangetroffen.

De politie neemt de dreiging desondanks zeer serieus en is uit voorzorg extra waakzaam. Alle stations zijn wel gewoon open. De dreiging kwam per mail binnen. Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend.

Volgens de Vlaamse krant Het Nieuwsblad heeft een persoon twee keer per e-mail aan Europese instellingen gedreigd met een aanslag woensdag in Brussel. Die stuurden de mail door naar de politie.

Eerdere aanslag

Op 22 maart 2016 pleegden terroristen een aanslag op de metro bij station Maalbeek in de Belgische hoofdstad. Daarbij kwamen twintig reizigers om.

De Amerikaanse ambassade heeft zijn medewerkers gevraagd woensdag voorzichtig en waakzaam te zijn. Personeel moet onder meer "menigten vermijden", zich gedeisd houden en scherp opletten.