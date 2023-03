Ex-rijschoolhouder verpest rijexamens en voert persoonlijke vendetta tegen CBR

Henrie Kamps uit Neede is door de rechter op de vingers getikt, schrijft het AD. Hij moet stoppen met het hinderlijk achtervolgen en filmen van lesauto's met rijexamenkandidaten die aan het afrijden zijn met examinator.

Kamps achtervolgde in totaal 37 keer een lesauto met examenkandidaat. De Almelose rechtbank besliste dat hij hiermee op moet houden. Elke toekomstige overtreding kost de ex-rijschoolhouder 500 euro met een maximum van 100.000 euro.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) bevoordeelt de grote Twentse rijscholen, vindt Kamps. Hun kandidaten zouden minder zwaar worden beoordeeld en vaker de eenvoudigste bijzondere verrichtingen uit moeten voeren, zoals achteruit rijden in een bocht of parkeren in een haaks vak.

Hij wilde dit bewijzen door camerabeelden vanuit zijn auto te verzamelen, maar daarbij hield hij zich niet aan de verkeersregels, hij frustreerde de rijexamens door hinderlijk te achtervolgen en bracht de kandidaten en examinatoren zonder toestemming herkenbaar in beeld.

De Needenaar ziet zichzelf als journalist en wilde over dit thema schrijven op zijn website. De rechter erkent dat journalisten als 'wachthonden in een democratische samenleving bijzondere bescherming genieten', maar dat geldt alleen 'als de journalist zich ook behoorlijk gedraagt'.