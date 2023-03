Nibud: grens aan budgetteren bereikt voor grote groep mensen

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) maakt zich grote zorgen nu het aantal huishoudens dat in armoede leeft komend jaar zal toenemen, zoals het Centraal Planbureau (CPB) verwacht. Het instituut geeft Nederlanders al jarenlang voorlichting over de financiële huishouding maar merkt dat dit voor een steeds groter wordende groep onvoldoende is en vraagt de politiek om actie.

"We lopen tegen een grens aan van wat we kunnen doen met voorlichting", zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart naar aanleiding van het donderdag verschenen rapport over armoede. Volgens de onderzoekers van het CPB vallen er dit jaar zo'n 800.000 mensen onder de armoedegrens. Volgend jaar zullen dat er naar verwachting bijna 1 miljoen zijn. Iets meer dan 7 procent van de kinderen leeft dan in armoede.

"Mensen kunnen alleen budgetteren als ze geld hebben. Maar er is nu een toenemende groep waar dat geld er gewoon niet is", aldus de directeur. "Het geven van budgettips biedt onvoldoende soelaas. De huishoudens die weinig te besteden hebben, weten bovendien al hoe ze kunnen besparen."

Werkgevers

Niet alleen de politiek moet haar verantwoordelijkheid nemen, vindt Vliegenthart, maar ook bijvoorbeeld werkgevers, woningbouwcorporaties en energiebedrijven. "De vraag is hoe we er met zijn allen voor kunnen zorgen dat kinderen volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Want opgroeien in armoede werkt door tot in het volwassen leven", zegt hij.

Het instituut ziet de toenemende armoede in gezinnen ook terug in het groeiend aantal mensen dat zich meldt voor advies. Al langere tijd krijgt het Nibud veel vragen van gezinnen over hoe ze rond moeten komen. Eerst ging het voornamelijk om minima, tegenwoordig ook om de inkomensgroep daarboven.