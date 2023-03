Geesteszieke man gooit zijn vrouw overboord op Indonesische veerboot

Een Indonesische vrouw heeft alle geluk van de wereld, nadat ze door haar man op volle zee werd opgetild en over de reling van een veerboot werd gegooid. Ze overleeft wonderwel door zich aan de zijkant van het schip vast te klampen.

Het stel was per schip onderweg van Merak aan de noordkust van Java naar Bakauheni in het zuiden van Sumatra. Het bizarre gebeuren is op beeld vastgelegd door beveiligingscamera's aan boord van de veerboot. De vrouw loopt in beeld en is nietsvermoedend met haar tasje bezig. Dan komt de man, hij tilt haar op, draagt haar richting de reling en smijt haar zonder pardon eroverheen.

Andere passagiers zagen het gebeuren en konden haar weer aan boord hijsen. De man is volgens lokale media onder psychiatrische behandeling. De familie zou daarom geen aangifte willen doen. De politie van Zuid-Lampong onderzoekt de zaak. Als blijkt dat het een misdaad betreft, dan kan de man alsnog worden vervolgd voor zijn daden.

Bekijk hier de schokkende beelden: