Oekraïne zet kerk met Russische banden uit wereldberoemd klooster

De Oekraïense regering wil dat de Oekraïens-orthodoxe kerk het wereldberoemde Holenklooster van Kyiv voor 29 maart verlaat. De Oekraïens-orthodoxe kerk zegt hierover een officiële brief te hebben ontvangen, zo schrijft het vrijdag op de website van het kloostercomplex.

Het Holenklooster van Kyiv werd in 1051 gesticht en geldt tegenwoordig als een vooraanstaand centrum van het oosters-orthodoxe christendom in Oost-Europa. Het complex staat ook op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Het complex werd tot eind vorig jaar beheerd door de staat en door de Oekraïense-orthodoxe kerk, die banden heeft met de Russisch-orthodoxe kerk.

Eind vorig jaar besloot de Oekraïense regering de overeenkomst met de Oekraïens-orthodoxe kerk over het gebruik van panden in het complex op te zeggen. De uitzetting betreft het deel van het grotklooster waar zich de ingangen bevinden van de grotten die in de middeleeuwen door monniken zijn gemaakt.

Voordat Rusland in februari vorig jaar de grootschalige invasie van Oekraïne lanceerde, sloot de kerk zich aan bij het Patriarchaat van de Russisch-orthodoxe Kerk. Dat reageerde met afschuw op het nieuws van de uitzetting en noemde het "het hoogtepunt van wetteloosheid".