4 tips om een ei makkelijk te pellen

Hoe gemakkelijk een ei te pellen is, is afhankelijk van de sterkte van de binding tussen het gestolde eiwit en de eierschaal met vliezen. In de regel is het zo dat een vers ei (3 dagen) moeilijker te pellen is. Dit komt doordat er bij een vers ei het eiwit nog dicht tegen het vliesje, en het vliesje nog dicht tegen de schaal aanzit.

Je kunt het jezelf op een paar manieren makkelijker maken.