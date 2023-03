Everything Everywhere All At Once wint 7 Oscars, ook beste film

De film Everything Everywhere All At Once is dit jaar met zeven beeldjes de grote winnaar van de jaarlijkse Oscaruitreiking geworden. De actiekomedie won onder meer de prijs voor beste film, beste regisseur, beste actrice (Michelle Yeoh) en bijrolacteurs. Yeoh schreef geschiedenis als eerste actrice van Aziatische komaf die de prijs voor beste actrice won. Everything Everywhere All At Once gaat over een vrouw van middelbare leeftijd die tussen talloze alternatieve universums heen en weer kan reizen. Met elf nominaties werd de film gezien als een van de grote favorieten bij de Oscaruitreiking. De prijzen voor beste bijrollen gingen naar Ke Huy Qua en Jamie Lee Curtis. Quan speelt de echtgenoot van de hoofdpersoon, Curtis speelt een belanginspecteur die in een alternatief universum haar minnares is. Zowel Yeoh als Quan beklemtoonden hoe belangrijk deze bekroning is voor iemand met een biculturele achtergrond. Zij riepen allebei dat "dromen kunnen uitkomen". Het beeldje voor beste acteur ging, zoals verwacht, naar Brendan Fraser voor zijn rol in The Whale. In het drama speelt Fraser, vooral bekend van de Mummy-trilogie, een zwaarlijvige teruggetrokken leraar die de band probeert te herstellen met zijn tienerdochter. Het Duitse oorlogsepos All Quiet On The Western Front won vier Oscars. Het drama, gebaseerd op het beroemde boek van Erich Maria Remarque, won de beeldjes voor beste buitenlandse film, beste production design, camerawerk en muziek. Het Belgisch-Nederlandse drama Close, over de vriendschap tussen twee tienerjongens, verzilverde zijn nominatie niet. Een andere mijlpaal tijdens de uitreiking was het nummer Naatu Naatu, uit de film RRR. Het lied, dat ook live werd gespeeld tijdens de ceremonie, is het eerste Indiase nummer in de geschiedenis dat een Oscar heeft gewonnen. Het lied werd een wereldwijde hit, onder meer door de dansfilmpjes die ermee gemaakt werden op Instagram. Een aantal films met veel nominaties werd nauwelijks onderscheiden. De biografiefilm Elvis, over het leven van Elvis Presley, stond na de avond met lege handen. Twee grote blockbusters met veel nominaties, Avatar II en Top Gun: Maverick, kregen allebei slechts één beeldje. Avatar won de prijs voor beste visuele effecten, Top Gun II werd bekroond voor beste geluid. De Marvel-hit Black Panther: Wakanda Forever kreeg de prijs voor beste kostuums.