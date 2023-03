Peuter schiet kleuter dood: ‘Zoveelste tragische ongeval in de VS’

Een meisje van drie jaar oud heeft haar vierjarige zusje doodgeschoten in Texas. Sheriff Ed Gonzalez van Harris County beschrijft het drama en is er als de kippen bij om uit te leggen dat het tragische ongeluk makkelijk voorkomen had kunnen worden.

Het onderzoek is volgens Gonzalez nog in volle gang. Hij zegt tegen CNN dat het in dit soort situaties 'zeer waarschijnlijk' is dat iemand wordt vervolgd vanwege het niet veilig opbergen van het wapen. “Het lijkt het zoveelste tragische verhaal van een kind dat een vuurwapen in handen krijgt en iemand anders pijn doet”, aldus de Texaanse sheriff.

Een groep van familie en vrienden, vijf volwassenen en twee kinderen, waren zondag bij elkaar in een appartement in Houston. De kinderen waren zonder toezicht aan het spelen in de slaapkamer. De peuter vond daar een geladen halfautomatisch pistool, richtte het op haar zusje en haalde de trekker over. De familie hoorde het schot en spurtte naar de slaapkamer, alwaar ze de kleuter zwaargewond aantroffen. Het meisje overleed even later.