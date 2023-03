Meisjes van 12 bekennen doden van leeftijdsgenootje in Duitsland

In Duitsland hebben twee meisjes (12 en 13) toegegeven een leeftijdsgenootje te hebben doodgestoken. Het lichaam van de 12-jarige Luise uit Freudenberg, zo'n 80 kilometer ten oosten van de stad Keulen, werd zondag aangetroffen. Het geweld heeft het land geschokt.

Een eerste verhoor bracht nog tegenstrijdigheden aan het licht, waarna de kinderen maandag opnieuw werden verhoord. Ze hebben toen bekentenissen afgelegd, aldus de politiewoordvoerder in Koblenz (Rijnland-Palts). Er zijn geen aanwijzingen dat er nog andere personen bij het steekincident betrokken waren.

Luise werd zaterdag als vermist opgegeven nadat ze de woning van een vriendin had verlaten en niet thuiskwam. Daarop startten politie en brandweer een grote zoekactie. Haar lichaam werd zondag gevonden, niet ver van haar huis. Het meisje overleed door meerdere messteken en bloedverlies.

Volgens het parket van Koblenz werd Luise "gedood door twee meisjes die ze kende". Er is niets bekendgemaakt over het motief of de identiteit van de verdachten. De meisjes hebben met hun jonge leeftijd nog niet de strafrechtelijk aansprakelijke leeftijd bereikt. Die ligt in Duitsland op 14 jaar.