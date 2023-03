Arme landen raken zorgmedewerkers kwijt aan rijkere landen

Armere landen raken meer en meer zorgmedewerkers kwijt aan rijkere landen, die hun personeelstekorten in de gezondheidssector willen verkleinen. Daar lijden de zorgsystemen van die kwetsbare landen dan weer onder. Dat constateert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Dat medewerkers uit Afrika en Azië voor een baan in welvarender landen in het Midden-Oosten en Europa kiezen, is een trend die al langer gaande was. Maar sinds de coronapandemie neemt die in hevigheid toe, ziet de WHO. Overigens wordt er tussen Afrikaanse landen onderling ook al meer concurrentie om mensen gezien.

Tijdens de pandemie stierven volgens de WHO wereldwijd ongeveer 115.000 gezondheidswerkers door corona, maar meer stopten met hun beroep wegens een burn-out en andere gevolgen van te veel druk. Als uiting van die druk op zorgmedewerkers zijn sinds het begin van de pandemie in meer dan honderd landen protesten en stakingen georganiseerd, ook in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, aldus WHO-topman Jim Campbell.

Bescherming

"We moeten de beroepsbevolking beschermen als we ervoor willen zorgen dat de bevolking toegang heeft tot zorg", zei hij. Arme landen hebben waarborgen nodig waardoor ze "door kunnen gaan met de wederopbouw en het herstel van de pandemie zonder extra verlies van werknemers door migratie". De WHO is niet tegen migratie van werknemers "mits die op de juiste manier wordt geregeld".

Ook in Nederland klaagt de zorg al jaren over werkdruk en zijn er initiatieven om medewerkers uit andere landen te halen.