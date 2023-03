Exitpolls: coalitiepartijen staan over hele linie op verlies

De coalitiepartijen hebben in de eerste exitpolls van Ipsos in opdracht van de NOS nog nergens winst geboekt. Het CDA is in Noord-Brabant en Overijssel zelfs gehalveerd en ging volgens deze eerste indicatie ook in Noord-Holland terug van 6,8 naar 3,9 procent van de stemmen.

Er zijn vooralsnog bijna geen uitslagen binnen vanuit de Nederlandse gemeenten, waarmee de exitpolls vooralsnog het beste beeld geven van de verkiezingsuitslag. In de drie provincies leverden ook VVD, D66 en ChristenUnie (licht) in, al is het verlies lang niet zo groot als bij het CDA.