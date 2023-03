CDA-partijvoorzitter Huibers: we gaan door, vechtlust is groot

Het verlies van het CDA is groot en bitter, zo tonen de exitpolls in drie provincies van Ipsos voor de NOS aan, maar partijprominenten en CDA-leden laten hun hoofd niet hangen. Volgens Theo Bovens, lijsttrekker voor de Eerste Kamer, krijgt het CDA een "bijzondere positie" in alle provincies en in de Eerste Kamer. Partijvoorzitter Hans Huibers is ervan overtuigd dat het inhoudelijke verhaal van het CDA "deugt" en dat de vechtlust van de christendemocraten enorm groot is. "We gaan door. En dat is geen naïef positivisme." Bovens hoopt nog wel op een restzetel voor de senaat, maar erkent dat het een "teleurstellende uitkomst" is. Vooralsnog stevent het CDA af op een halvering. Het CDA heeft nu negen zetels in de Eerste Kamer en lijkt volgens de eerste indicaties uit te komen op vijf zetels. Het CDA is volgens Bovens straks nodig om het linkse blok van GroenLinks/PvdA of het rechtse van de BoerBurgerBeweging (BBB) en PVV aan een meerderheid te helpen. Het inhoudelijke verhaal waarmee het CDA de laatste weken het land is ingegaan, staat intern als een huis, maar "we hebben de kiezers er nog niet van kunnen overtuigen", ziet Huibers. Hij ziet onder CDA'ers overal in het land enthousiasme en er zit weer kleur op de wangen. "Wat ons te doen staat, is die route voort te zetten, vol te houden en het vertrouwen van mensen in het CDA weer te laten herstellen. Daar geloof ik zelf enorm in."