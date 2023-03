Farmers Defence Force: vlaggen kunnen weer andersom hangen

"De burgers hebben laten zien dat ze de boeren ondersteunen en niet de coalitie. De komende dagen worden er weer heel wat Nederlandse vlaggen andersom opgehangen om de burgers te bedanken", reageert Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force (FDF) op de monsterzege van BoerBurgerBeweging (BBB). De afgelopen maanden protesteerden boeren tegen het kabinetsbeleid met omgekeerde vlagen. Die kunnen volgens FDF nu dus weer opgehangen worden met de rode baan boven.

"De houdbaarheid van dit kabinet is voorbij, het zou verstandig zijn als er nu nieuwe verkiezen uitgeschreven gaan worden", vervolgt ze. Volgens Van Keimpema wordt het alleen maar erger als het kabinet nu "blijft doormodderen". "Ze moeten zeggen: we hebben de boodschap begrepen, een andere ploeg moet het nu doen". Zij is blij dat het kabinet de plannen nu niet zomaar meer kan doordrukken, wanneer provincies 'nee' zeggen.

FDF hield vorige week een grote demonstratie in het Zuiderpark in Den Haag. Die protestactie was niet alleen om de boerenstandpunten naar voren te brengen over bijvoorbeeld het stikstofbeleid en de gedwongen uitkoop van boeren, maar ook om allerlei andere maatschappelijke problemen onder de aandacht te brengen.