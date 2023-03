Russische media: Poetin bezoekt Marioepol

De Russische president Vladimir Poetin heeft zondag een bezoek gebracht aan de bezette Oekraïense stad Marioepol. Dat melden Russische media. Volgens staatspersbureau TASS vloog Poetin met een helikopter naar Marioepol en reed hij vervolgens met de auto naar verschillende districten in de stad, waar hij met inwoners sprak. De Zuid-Oekraïense havenstad was in de eerste maanden na de invasie de brandhaard van de oorlog en is hevig beschoten. De Russen kregen de stad in mei in handen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky beloofde afgelopen donderdag in zijn dagelijkse videoboodschap de stad te heroveren. Zaterdag bezocht Poetin de Krim. Het was dit weekend precies negen jaar geleden dat Rusland het schiereiland in het zuiden van Oekraïne annexeerde.