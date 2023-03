Politie infiltreert in chatgroep Extinction Rebellion. “Opvallend dat dit zware middel wordt ingezet”

De politie heeft wekenlang meegelezen met chatgesprekken van Extinction Rebellion-activisten op berichtendienst Signal. Informant 'Inge' gaf namen door van organisatoren van de blokkade van de A12 op 28 januari, blijkt uit het strafdossier dat dagblad Trouw heeft ingezien.

Als de handhaving van de openbare orde in het geding is, heeft de politie de bevoegdheid om te infiltreren en zodoende stiekem mee te kijken met berichten. Het is niet duidelijk omschreven wanneer het inzetten van dit zware middel gerechtvaardigd is.

“Het is opvallend dat de politie het nu inzet bij een legale, vreedzame beweging. Opruiing is een fors misdrijf, daarbij kunnen zware middelen worden gebruikt. Maar voor demonstranten zijn deze methoden niet ontwikkeld”, legt advocaat Tamara Buruma, gespecialiseerd in opruiing, uit in Trouw.

“Het werken met informanten en virtuele agenten ben ik in de vijftien jaar dat ik activisten bijsta nog nooit tegengekomen”, zegt de advocaat van de activisten Willem Jebbink. Hij gaat er in de rechtbank voor pleiten dat met een nauwkeurig oog wordt gekeken naar de middelen die de politie in het onderzoek naar zijn cliënten heeft ingezet.