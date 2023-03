Tuchtcollege zet internist die co-assistenten betastte en filmde uit beroep

Een internist van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam is vrijdag uit zijn vak gezet door het medisch tuchtcollege. Hij betastte co-assistenten tijdens het onderwijs in de schaamstreek en maakte heimelijk video-opnamen. Een zwaardere straf kent het college niet.

Op een dag vroeg hij de vrouwelijke coassistenten zich uit te kleden tot op het ondergoed, hun benen te spreiden. Dan schuift hij hun slipje aan de kant, betast hen meermaals in de schaamstreek én maakt er heimelijk beeldopnamen van met zijn telefoon. Als de co-assistentes dat in de gaten krijgen, weigert hij ze de beelden te laten zien. De telefoon is privé, stelt de internist: er staan ook foto's op met zijn echtgenote. Hij vlucht het toilet in en wist de video's.

De internist is sinds de melding van het incident eind 2021 niet meer actief in het Maasstad Ziekenhuis, waar hij sinds 2003 werkte. Hem hangt ook strafrechtelijke vervolging boven het hoofd. Het Openbaar Ministerie legt hem tweemaal ontucht, driemaal aanranding en het maken van foto's van seksuele aard ten laste.