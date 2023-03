Van der Plas: geen ambitie om premier te worden, zeg nooit nooit

Voorvrouw Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) heeft niet de ambitie om premier te worden, maar zegt "nooit nooit". Dat laat ze weten bij WNL op Zondag. Van der Plas vindt de rol van fractieleider beter bij haar passen en heeft andere mensen in gedachten die premier zouden kunnen worden. "Die rol die ik heb als fractieleider en Kamerlid, controleren, dat vind ik gewoon een hele mooie rol die goed bij me past", zegt Van der Plas. Ze heeft een paar "hele goede mensen" in haar hoofd die "dat zouden kunnen" als BBB bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen de grootste wordt en in het kabinet komt. "Of ze dat willen is een tweede."