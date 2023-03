Zes politiemedewerkers buiten functie om ongepaste uitlatingen

De politie heeft zes medewerkers per direct buiten functie gesteld. Ze hadden in een filmpje dat rondgaat op sociale media vanuit een voertuig in Parijs "zich zeer ongepast" uitgesproken over wat ze in hun omgeving zagen. Ook is een onderzoek gestart naar de uitlatingen en de betrokkenheid van de medewerkers, meldt de politie zondag.

Het filmpje zou volgens de politie geschoten zijn toen de zes medewerkers in hun privétijd een wedstrijd van Oranje in Parijs hadden bezocht. Wat het zestal precies heeft gezegd op de beelden wil een woordvoerder vanwege het onderzoek niet zeggen. Ook over hun functies worden geen mededelingen gedaan.

"Als politie zijn wij erg geschrokken van deze beelden en uitlatingen, want wij willen een politie zijn van én voor iedereen", zegt politiechef van Oost-Nederland Janny Knol. "Het gedrag van deze collega’s, ook al waren ze in privétijd, past hier niet bij en is volstrekt onacceptabel."

De zes medewerkers is volgens de woordvoerder de toegang tot alle politielocaties ontzegd zolang het onderzoek loopt.