Russische rechtspraak is kwaadaardig: dochter (13) maakt tekening tegen oorlog, vader twee jaar cel in

Het barbaarse land waar Heineken zo graag zijn biertjes aan verkoopt, is weer eens door de morele bodem gezakt. Een Russische rechter heeft in al zijn wijsheid besloten dat Alexei Moskalev voor twee jaar de gevangenis in moet, omdat zijn dochter een vredestekening heeft gemaakt op school.

De man krijgt de celstraf wegens het 'in diskrediet brengen' van het Russische leger. Het 13-jarige meisje heeft geen moeder meer en is door lokale instanties in een kindertehuis gestopt. Hier zijn de vader en het meisje met de pacifistische tekening te zien in beter tijden:

Алексею Москалеву — отцу школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок, назначили два года колонии по делу о «дискредитации» российской армии.



Москалев на оглашении приговора не был. Пресс-секретарь суда сказал, что сегодня ночью подсудимый сбежал из-под домашнего ареста pic.twitter.com/t1UA9MKt73 — Холод (@holodmedia) March 28, 2023

Journalist en Ruslandkenner Jelle Brandt Corstius deelt op Twitter het trieste verhaal: “Bericht uit Rusland, waar het licht nu echt uit is gegaan. Meisje van 13 maakte op school een tekening tegen de oorlog in Oekraïne. Haar vader moet twee jaar in de bak, besloot een 'rechter' zojuist. Meisje heeft geen moeder en zit in een kindertehuis. Barbaren.”