Kinderen dominee slepen ouders voor de rechter: afgeranseld met stofzuigerstang, hapjespan en broodmes

Zes kinderen van een dominee uit Ouddorp hebben hem en hun moeder voor de rechter gesleept omdat ze zeggen jarenlang door hen te zijn mishandeld, onder meer door ze te slaan met een broodmes. Dat gebeurde onder meer in Arnemuiden. ,,Hun leven was een hel”, zei de officier van justitie dinsdag in een regiezitting. Dat schrijft de PZC.

In de dagvaarding staat dat de kinderen werden afgeranseld met een stofzuigerstang, een hapjespan, een pantoffel of een hak van de schoen. Ook werden ze met een broodmes geslagen. Eén van de slachtoffers zegt langdurig met zijn hoofd onder water te zijn gehouden.

De dominee erkent dat niet alles goed is gegaan. ,,Maar voor opvoeding krijg je nooit een 10.”