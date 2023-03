Adema schrikt: EU wil alle kwetsbare natuur onder stikstofgrens

Landbouwminister Piet Adema is ervan geschrokken dat de Europese Commissie wil dat alle kwetsbare natuur in 2030 niet meer achteruitgaat door stikstof. Dat is ambitieuzer dan de plannen van het kabinet, dat wil dat 74 procent tegen die tijd onder de zogeheten kritische depositiewaarde (KDW) ligt - de grens van de hoeveelheid stikstof die een specifiek natuurgebied zou aankunnen. Donderdag lekte een brief uit in verschillende media waarin Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius zei dat Nederland op moet schieten met het stikstofbeleid. Hij zei onder meer dat het van "essentieel belang" is dat de "kritische depositiewaarde in geen enkel Natura 2000-gebied nog wordt overschreden". Dat moet ervoor zorgen dat deze kwetsbare natuurgebieden geen schade meer ondervinden van stikstof en weer herstellen. De Commissie zal erop toezien dat dit gebeurt, schreef Sinkevičius. "Dat gaat nog ergens over, dus ja, daar ben ik wel van geschrokken, vanzelfsprekend", zegt Adema over deze passage van de brief. Verder wil hij nog niet reageren op de brief. Net als stikstofminister Christianne van der Wal wil hij "eerst op ons in laten werken wat er nu precies staat, wat er nu precies bedoeld wordt" voor hij met een reactie komt.