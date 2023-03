Het kabinet heeft na urenlang beraad afgesproken "versnelling aan te brengen" in het terugbrengen van de stikstofuitstoot. Dat zei premier Mark Rutte na afloop van het derde overleg in een week tijd over de verkiezingsuitslag in de provincies.

Het CDA wil volgens hem opnieuw kijken naar de stikstofafspraken, maar niet nu. Eerst willen ze wachten wat er gebeurt in de provincies waar de nieuwe colleges straks ook stikstofplannen moeten maken.