Zeker 600 gewonden bij zware tornado Arkansas

Een zware tornado heeft de stad Little Rock in de Amerikaanse staat Arkansas getroffen. De plaatselijke reddingsdienst gaat uit van minstens 600 gewonden, berichtte een plaatselijke zender vrijdag. De burgemeester van Little Rock heeft de gouverneur van de staat gevraagd om hulp van de nationale garde.

De tornado maakt deel uit van een noodweersysteem dat zich uitstrekt van het zuiden van de Verenigde Staten tot het gebied van de Grote Meren in het noorden. De Nationale Weerdienst heeft een verhoogd tornado-risico voor dit gebied aangekondigd.

Een week eerder kwamen bij een tornado in de staten Mississippi en Alabama minstens 26 mensen om het leven.