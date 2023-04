Politiechef: Racisme is structureel

,,Als je alles op een rijtje zet, zijn er zo veel incidenten bij de politie aan de orde geweest dat je wel kunt zeggen dat racisme een structureel probleem is.'' Janny Knol, politiechef van de eenheid Oost-Nederland, erkent als eerste politiecommissaris dat racisme bij de Nederlandse politie schering en inslag is.

,,Ik denk dat institutioneel racisme op veel meer plekken aan de orde is. Dit thema speelt in heel veel organisaties, in de hele samenleving. We moeten dit onder ogen zien en met elkaar bekijken hoe je dingen kunt veranderen.''

Knol zegt dat tegen het AD vanwege het recentste bewijs van racisme bij de politie. Zes politiemensen uit de regio Oost-Nederland werden op non- actief gesteld, nadat vorig weekend beelden waren verschenen op sociale media waarin te horen is hoe zij schokkende, racistische taal gebruiken