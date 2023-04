ANWB: files zijn dit jaar in alle hevigheid terug

De files op de Nederlandse wegen zijn dit jaar "in alle hevigheid" teruggekeerd. Dat stelt de ANWB Verkeersinformatie op basis van filecijfers over het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens de verkeersdienst staan we bovendien vaker stil dan voor corona. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2019 steeg het aantal opstoppingen met 10 procent.

"Het zal te maken hebben met dat we langzaamaan allemaal weer terug zijn gekeerd op kantoor, maar tegelijkertijd zien we ook dat thuiswerken nog steeds gebeurt", zegt Arnoud Broekhuis van de ANWB. Verder is het wagenpark volgens hem sinds 2019 gegroeid met 470.000 auto’s, "wat letterlijk en figuurlijk zijn sporen nalaat op de weg".

Volgens het CBS rijden er nu zo’n 8,9 miljoen personenauto’s in ons land, stelt Broekhuis. "Tel daarbij het vrachtverkeer op en het is duidelijk dat dit consequenties heeft voor de doorstroming. Zeker als we gelijktijdig de weg op gaan."

In Noord-Holland groeide de filezwaarte de afgelopen drie maanden met 20 procent vergeleken met 2019. De drukste provincies blijven Zuid-Holland en Noord-Brabant. De filezwaarte is het aantal kilometers maal het aantal minuten file.