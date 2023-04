Nederlands gezin leeft geïsoleerd van buitenwereld in Spanje, dochter (24) ontsnapt

Een Nederlands stel in Spanje heeft jarenlang hun twee kinderen afgeschermd van de buitenwereld. Ze hadden geen identiteitspapieren en kregen geen onderwijs, ze konden niet op internet en hadden geen contact met andere mensen.

De zaak kwam aan het rollen nadat de oudste dochter, 24, na ruzie met haar vader uit huis wist te ontsnappen en naar het huis van de buren ging om hulp te vragen. Toen ze het verhaal van het meisje hoorden, besloten ze haar te vergezellen naar het lokale politiebureau. Zoals het meisje uitlegde , zaten zij en haar 18-jarige broer jarenlang opgesloten in huis en gingen ze alleen naar buiten om hun ouders te winkelen.

Eerder had het gezin in Matadepera gewoond. In de twee huizen naast dat van het gezin woonde de twee broers van haar moeder. Het meisje vertelde dat ze daar met niemand anders omging dan haar ouders en ooms. Ze vertelde de buurman dat het voor het eerst was dat ze iemand sprak buiten haar eigen familie.

Uiteindelijk besloot de politie een procedure aan te spannen bij de rechtbank, die opdracht gaf om onderzoek te doen. De ouders werden daarop ondervraagd op verdenking van mishandeling en aanhoudend huiselijk geweld. Ze weigerden tijdens het verhoor antwoord te geven op vragen. Uiteindelijk besloot de rechter dat het gezin in de boerderij mocht blijven wonen.