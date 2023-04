Waarom zijn er met Pasen eieren?

Pasen eieren zijn een symbool van wedergeboorte en vruchtbaarheid, en worden vaak geassocieerd met Pasen, een feest dat de opstanding van Jezus Christus viert.

Het verhaal van de oorsprong van paaseieren begint in het middeleeuwse Europa. Sommige geleerden geloven dat Pasen zijn oorsprong had als een vroege Anglo-Saxon festival dat de godin Eastre en de komst van de lente vierde, in zekere zin een opstanding van de natuur na de winter.

Een alternatieve Easter Eggs-verhaal houdt wel vast aan het christendom, maar in die versie waren de oosterse eieren misschien een kwestie van gemak, omdat christenen tijdens het vasten geen vlees mochten eten. Het vroegste bewijs van gekleurde eieren in de Britse geschiedenis dateert uit 1290, toen het huishouden van Edward I 450 eieren kocht om te worden gekleurd of bedekt met gouden bladeren voor Pasen.

Het Vaticaan stuurde Henry VIII een ei ingesloten in een zilveren doos als een "seizoensgebonden geschenk" in de 16e en 17e eeuw, en inwoners van een zuidwestelijk gebied van Lancashire betaalden hun "Easter fees" in eieren tot aan het begin van de 18de eeuw.

Vandaag de dag zijn de beroemdste paaseieren de Fabergé-eieren die voor het eerst aan het Russische koninklijk hof werden aangeboden aan het einde van de 19e eeuw.

In de late 19e en vroege 20e eeuw werden gekleurde paaseieren iets om te geven aan kinderen in plaats van aan de kerk, arme of lokale autoriteiten. Paaseieren zoeken volgde , en de eerste Easter Egg Roll van het Witte Huis vond plaats in 1876. De arbeidersklasse begon deze tradities in de eerste helft van de 20e eeuw over te nemen en Pasen werd opgenomen in de officiële openbare feestdagen.