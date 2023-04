Trump hoeft van ex-pornoster niet naar cel in zwijggeldzaak

Oud-president Donald Trump hoeft niet naar de gevangenis als hij wordt veroordeeld voor het verhullen van zwijggeldbetalingen, vindt ex-pornoster Stormy Daniels. Trump is deze week aangeklaagd in de zaak waarin zij in 2016 130.000 dollar kreeg om een affaire met Trump te verzwijgen. "Ik denk niet dat zijn misdaden tegen mij opsluiting waard zijn", zegt de 44-jarige Daniels in een interview met Piers Morgan van Fox News, waarvan delen op Twitter zijn geplaatst. Ze vindt "absoluut" wel dat Trump de cel in moet als hij schuldig wordt bevonden in andere zaken, zoals zijn poging zijn verkiezingsverlies in 2020 ongedaan te maken en het achterhouden van vertrouwelijke overheidsdocumenten. Als dat niet gebeurt, zegt Daniels, "opent dat de deur voor andere mensen om te denken dat ze daarmee weg kunnen komen, en erger." De betaling van zwijggeld is op zich niet strafbaar, maar aanklagers vervolgen Trump onder meer omdat de regels voor campagnefinanciering zouden zijn geschonden. De volgende zitting in de zaak is gepland voor 4 december. Daniels herhaalde dat ze eventueel bereid is te getuigen. Trump, die kandidaat is om opnieuw president te worden, heeft de 34 aanklachten in de zwijggeldzaak afgedaan als een heksenjacht en inmenging in verkiezingen.