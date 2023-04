Zorgen bij OM over jongeren die handelen in zwaar vuurwerk

Het Openbaar Ministerie maakt zich zorgen dat steeds meer minderjarigen betrokken zijn bij de handel in zwaar knalvuurwerk, de zogeheten Cobra's. Dat zegt officier van justitie Karin Broere van het Functioneel Parket tegen De Telegraaf. "Zorgwekkend is dat we zien dat jonge tieners zich op de handel storten en zo in het zware criminele milieu gezogen worden."

Het OM denkt dat dit vuurwerk wordt gebruikt voor intimidatie-ontploffingen bij woningen en bedrijven. Ook kan het flitspoeder uit dit vuurwerk worden gebruikt om nog zwaardere explosieven te maken om plofkraken mee te plegen.

De Cobra’s komen volgens Broere via criminele organisaties en tussenhandelaren op de markt. "De straathandelaren zijn soms jongens van slechts 14 of 15 jaar oud. Het begint vaak met koop op Telegram voor eigen gebruik en daarna kopen ze meerdere dozen voor de handel. Ze maken er zo’n vijftig procent winst op. Het zijn regelmatig jongens met een blanco strafblad die uit een goed nest komen. Maar een deel groeit wel door naar de georganiseerde misdaad. Het zijn de grote jongens van de toekomst."

Europees onderzoek

Door verschillende wetgeving is groter Europees onderzoek moeilijk. "Je moet doorrechercheren in andere landen en dat is erg arbeidsintensief en ingewikkeld vanwege Europese onderzoeksbevelen die er moeten komen. Ook omdat de regelgeving voor handelaren erg divers is binnen Europa. Niet alle handelaren moeten bijvoorbeeld een register bijhouden", aldus de officier.

De politie, brandweer en ambulancepersoneel worden steeds vaker onder vuur genomen met Cobra’s die door demonstranten en hooligans worden afgestoken. Meerdere agenten hebben hierdoor al blijvende gehoorschade opgelopen. Bij het afsteken van de zwaarste cobra's wordt een afstand van 100 meter tot het projectiel als veilig beschouwd. "Na de wedstrijden van Nederland en Marokko op het WK voetbal zaten ook weer tientallen agenten thuis met gehoorschade. Die kunnen dan gewoon hun werk niet meer doen", aldus Broere.

Nagemaakt

De originele Cobra's worden legaal in Italië geproduceerd en zijn bedoeld voor professionele makers van vuurwerkshows. Er zijn echter ook illegaal nagemaakte exemplaren op de markt die door de Italiaanse maffia maar ook in China worden geproduceerd.

Begin dit jaar bepleitte de vuurwerkkoepel Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) voor strengere Europese regels voor de vuurwerkproductie. Dat zou een "enorme stap voorwaarts" zijn in het beperken van illegaal vuurwerk in Nederland, zei Leo Groeneveld, voorzitter van de BPN.