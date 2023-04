Verdachte opgepakt in onderzoek lek geheime documenten VS

De Amerikaanse FBI heeft een verdachte aangehouden die mogelijk verantwoordelijk is voor recente lekken van geheime documenten van inlichtingendiensten over de oorlog in Oekraïne. Dat meldt The New York Times. De krant had eerder gemeld dat het gaat om de 21-jarige Jack Teixeira, lid van een reserveonderdeel van de luchtmacht in de staat Massachusetts, die werkt op een vliegbasis. Hij zou de leiding hebben gehad over een besloten chatgroep van enkele tientallen jongeren op de berichtendienst Discord, waar de documenten werden gepost. De FBI was naar hem op zoek.