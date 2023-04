Waarom je je eigen brood moet bakken

Acteur Stefan Rokebrand (45) is een van de mensen die dankzij de lockdown ontdekte hoe fijn zelf broodbakken is: ‘Ik dacht altijd: brood bakken, dat is nu typisch iets wat veel te veel tijd en moeite kost. Je kunt het beter uitbesteden, want de kwaliteit van een goeie bakker haal je toch niet. . Maar toen kwam de lockdown en ging ik net als iedereen overstag: ik ging bakken", vertelt hij aan De Volkskrant

Al die tijd had ik onderschat hoe leuk het proces van het bakken is. Kneden, rijzen, wachten, bakken, en dagelijks de bacteriekolonie in je fermenterende desemstarter in leven houden.

Eten moet kwalitatief goed zijn, vind hij. "Zeker met zo’n alledaags voedselproduct als brood, iets waar je misschien niet veel over nadenkt, is het leuk de lat hoger te leggen. Ik eet het dagelijks, maar wist tot voor kort niet hoe je het moest maken. Nu voelt het bakken als een mindful activiteit én eet ik beter, lekkerder en verser."

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan zelf brood bakken: