‘Sorry, we hebben uw zoon per ongeluk opgelost in zuur’

De maffia heeft een Italiaans echtpaar 60.000 euro en een appartement aangeboden als compensatie voor het feit dat ze per vergissing hun zoon hebben vermoord en opgelost in zuur.

Het bod werd gedaan door Salvatore Cammarota en Carlo Nappi, bij hun proces begint voor de moord in 2000 op bouwvakker Giulio Giaccio.

Giaccio was twintig jaar vermist, tot een maffia-overloper vertelde dat hij per vergissing gedood was.

"De huurmoordenaars waren op zoek naar een man genaamd Salvatore die werd een affaire zou hebben met Cammarota's nichtje.

“Moordenaars die door de capi waren gestuurd, kwamen verkleed als politieagenten op de bouwplaats en bevalen de man in hun auto te stappen. Het laatste wat hij zei was: 'Agent, u hebt een fout gemaakt, ik kom uit een goede familie' voordat ze hem één keer door het hoofd schoten'.