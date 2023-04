Taghi’s advocaat Inez Weski aangehouden

Advocaat Inez Weski, de raadsvrouw van Ridouan Taghi, is aangehouden. Dat melden goed ingevoerde bronnen aan het ANP, waarmee ze berichten van De Telegraaf en Het Parool bevestigen.

Weski zou informatie van haar cliënt vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met diens contacten in de buitenwereld hebben gedeeld.

Het landelijk parket van het Openbaar Ministerie kan de arrestatie niet bevestigen.

In september vorig jaar, tijdens een zitting in de strafzaak tegen Youssef T., voormalig advocaat en neef van Taghi, kwam naar voren dat ook Weski als doorgeefluik van Taghi zou hebben gefungeerd. Weski was woest om die verdachtmakingen en ontkende in alle toonaarden.

Youssef T. is in februari veroordeeld tot 5,5 jaar cel.