Amerikaanse diplomaten uit Soedan geëvacueerd

Amerikaanse troepen hebben de evacuatie van het ambassadepersoneel uit Soedan met succes afgerond. De bron die dit aan persbureau Reuters vertelde, gaf verder geen details. Het Pentagon heeft nog geen verklaring afgegeven. De paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF) liet op Twitter weten dat Amerikaanse diplomaten en hun families zondagochtend met zes vliegtuigen uit Soedan zijn vertrokken. Volgens de militie die al ruim een week in een hevige strijd is verwikkeld met het Soedanese leger werd de Amerikaanse evacuatiemissie uitgevoerd in samenwerking met RSF.