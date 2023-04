Inspecteur Belastingen: toeslagenstelsel moet worden afgeschaft

Nog altijd komen elk jaar 150.000 huishoudens in financiële nood omdat ze zorg, huur- of een andere toeslag moeten terugbetalen, stelt Bart Snels in dagblad Trouw. Snels is onafhankelijk inspecteur-generaal bij de Inspectie belastingen, toeslagen en douane. Volgens hem zijn niet de ambtenaren die het beleid uitvoeren het probleem. Die werken hard en proberen "het goede" te doen. Het probleem is het toeslagenstelsel zelf. Dat moet volgens het voormalige Tweede Kamerlid van GroenLinks daarom zo snel mogelijk worden afgeschaft.

Snels zegt in Trouw: "We vragen het onmogelijke van mensen, en hebben alle financiële risico’s bij de burgers neergelegd. We tasten met de toeslagen de bestaanszekerheid van mensen aan." Hij geeft aan dat er "elke dag weer hele hoge terugvorderingen van toeslagen" zijn, "omdat mensen niet op tijd iets hebben doorgegeven, wat ze wel hadden moeten doen: omdat er iets is veranderd in hun inkomen of de samenstelling van het huishouden."

Snels werd begin vorig jaar door het kabinet aangesteld. De Inspectie belastingen, toeslagen en douane werd opgericht na de toeslagenaffaire. Het probleem van het toeslagenstelsel is volgens hem dat van mensen wordt verwacht dat zij kunnen voorspellen of er het komende jaar iets in hun huishouden zal gaan veranderen. "Maar je weet toch niet of je gaat scheiden, gaat samenwonen, of dat je partner overlijdt? Je weet toch niet of één van je kinderen plots weer thuis komt wonen, gaat werken en dus een eigen inkomen heeft? Maar al die veranderingen hebben wel direct gevolgen voor het recht op toeslagen. En als je die niet op tijd doorgeeft, krijg je meteen hoge terugvorderingen."