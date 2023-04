8 redenen om een nieuwe therapeut of psycholoog te zoeken

Het vinden van de juiste therapeut of psycholoog kan een uitdaging zijn, maar het is essentieel voor een succesvolle therapie. Helaas werkt niet elke match, en kan het nodig zijn om op zoek te gaan naar een nieuwe therapeur

Je voelt je niet begrepen

Het is belangrijk om te voelen dat je therapeut of psycholoog je begrijpt.Hoewel het niet makkelijk is om je diepe emoties te uiten, is het essentieel om te weten dat je stem gehoord wordt.

Je hebt er geen vertrouwen in

Het is belangrijk om vertrouwen te hebben in je therapeut of psycholoog. Als jij je niet op je gemak voelt bij deze professional of als je het gevoel hebt dat je niet kunt vertrouwen wat er wordt gezegd, dan moet je misschien op zoek gaan naar iemand anders.

Je bent op zoek naar een andere benadering

Misschien voel je je niet comfortabel met de benadering van je therapeut of psycholoog of ben je gewoon nieuwsgierig naar andere benaderingen. Het is belangrijk om te weten dat er verschillende benaderingen zijn die mogelijk bij jou passen.

Gebrek aan resultaat

Therapie kan hard werken en je moet geduld hebben om resultaten te zien. Maar als je na een paar sessies geen vooruitgang hebt geboekt, kan het zijn dat je je afvraagt of deze professional wel de juiste persoon is om je te begeleiden.

De therapeut bespreekt zijn eigen problemen

Het is belangrijk om te onthouden dat therapie over jou moet gaan, niet over de therapeut. Als jij het gevoel hebt dat de therapeut over zijn eigen problemen praat in plaats van jouw problemen, dan is er misschien iets mis. Zoek een therapeut die op jouw problemen focust.

De therapeut is te passief

Een goede therapeut moet je leiden door het therapieproces en meer doen dan alleen maar luisteren. Als je therapeut te passief is en je het gevoel hebt dat er niet veel vooruitgang wordt geboekt, is het misschien tijd om verder te zoeken.

De therapeut is te agressief

Als je het gevoel hebt dat de therapeut te direct of agressief is en je je niet op je gemak voelt, zoek dan een andere specialist. Het is belangrijk om een therapeut te vinden die je ondersteunt in plaats van te intimideren.

De therapeut of psycholoog is niet beschikbaar

Wanneer jij regelmatig beschikbaar bent voor therapie, moet de therapeut of psycholoog ook beschikbaar zijn. Als jij het gevoel hebt dat deze professional niet altijd beschikbaar is wanneer jij dat bent, moet je misschien op zoek gaan naar iemand anders.