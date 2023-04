Airbnb-huurders nemen wraak: ze verbruiken 25 dagen lang zo veel mogelijk gas, water en elektra

Twee Chinese toeristen konden het niet verkroppen dat hun Zuid-Koreaanse Airbnb-reservering niet meer kon worden geannuleerd. Ze draaiden alle waterkranen open en lieten de lichten, elektrische apparatuur en gasinstallaties 25 dagen lang aanstaan. De eigenaar bleef verbouwereerd achter met een gepeperde rekening.

Een man en vrouw hadden een villa gehuurd in Seoel, maar vier dagen voor aankomst kwamen ze erachter dat het huis in de buitenwijk Mapo-Gu lag en niet in het centrum van de Zuid-Koreaanse hoofdstad. Ze vroegen de eigenaar om de boeking te annuleren, maar daar wilde de verhuurder niks van weten.

Daarop besloot het Chinese koppel om wraak te nemen. Ze verbleven niet in de villa, maar trokken wel alles uit de kast om de verhuurder op kosten te jagen. En dat lukte heel aardig. Ze verbruikten in de 25 dagen liefst 120.000 liter aan water, en een karrenvracht aan gas en elektriciteit.

De eigenaar kwam pas achter de idiote actie, toen het gasbedrijf belde om de enorme stijging in verbruik aan te kaarten. De spilzuchtige Chinezen waren toen al lang gevlogen. De totale rekening voor de Koreaanse verhuurder kwam uiteindelijk uit op 1418 euro, waarvan de gasrekening (657 euro) het hoogst was, schrijft het Zuid-Koreaanse SBS News.