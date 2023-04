Erdogan annuleert campagneactiviteiten om gezondheid

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft om gezondheidsredenen campagneoptredens voor de verkiezingen van volgende maand geannuleerd, meldt zijn AK-partij. De 69-jarige Erdogan werd dinsdagavond onwel tijdens een televisie-interview, waarop de uitzending even werd onderbroken. Hij voelde zich misselijk, het zou om een buikgriep gaan. "Vandaag zal ik op advies van mijn artsen thuis rusten", twitterde Erdogan woensdag. Ook donderdag hervat hij de campagne nog niet, wel volgt hij per video een ceremonie in een kerncentrale. Op 14 mei worden in Turkije presidents- en parlementsverkiezingen gehouden. Erdogan, premier van 2003 tot 2014 en sindsdien president, wordt uitgedaagd door een verband van zes oppositiepartijen. Zij hebben Kemal Kilicdaroglu gekozen als presidentskandidaat. Deze 74-jarige leider van de Republikeinse Volkspartij (CHP) is volgens peilingen zeker niet kansloos.