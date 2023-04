Koningsdag begint zonnig en blijft zo goed als droog

Het overgrote deel van het land heeft in de ochtend van Koningsdag te maken met veel zonneschijn en droog weer. Volgens Buienradar zou alleen in het oostelijk Waddengebied er nog een spatje regen kunnen vallen. De wind komt uit het zuidoosten en is zwak tot matig van kracht.

Tijdens Koningsnacht daalde de temperatuur in het binnenland tot -2 graden. Buienradar meldt dat tegen het einde van de ochtend de temperatuur is gestegen naar ongeveer 11 graden.

De middag verloopt ook grotendeels zonnig en zonder regen. Wel neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe. De temperatuur neemt dan toe tot 16 graden in het zuidoosten.

In de avond wordt de bewolking dikker en aan het eind van de avond gaat het in Zeeland regenen. Vrijdag is het bewolkt en regenachtig.